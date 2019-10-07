WCIT 2019: павильон МНОКС представляет инновационное образование

На Всемирном форуме информационных технологий World Congress on Information Technology “WCIT 2019”, проходящем в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении представило павильон образовательных инноваций. Министр Араик Арутюнян присутствовал на форуме и осмотрел павильон. Гостей и участников мероприятия приветствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве НОКС .

В павильоне министерства представлены креативный центр ТУМО, школа Айб, ЕГУ, лаборатории “Армат”, американский университет Армении (AUA), национальные инженерные лаборатории Армении национального политехнического университета Армении (ANEL), программа “Fab Lab Dilijan”, Армянский виртуальный университет Армянского всеобщего благотворительного союза(AGBU), Армянский виртуальный университет (AVC). На форуме “WCIT 2019” девизами министерства НОКС являются: “Будущее здесь, будущее сейчас, будущее в Армении. Наша цель -образованный, творческий и инициативный гражданин, мы поощряем молодежь быть новатороми”.

В проходящем в Армении XXIII Всемирном ИТ-форуме принимают участие более 2500 лидеров, новаторов, политических деятелей, исследователей, представителей искусства и шоу-бизнеса из 70 стран. Открытие 6 октября ознаменовалось беспрецедентным праздничным концертом на площади Республики.

Специально для мероприятия по инициативе художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна был создан Всемирный оркестр WCIT, состоящий из 75 музыкантов из 14 стран и 30 армянских.

Иностранные музыканты представляют страны, где в прошлом проводились форумы WCIT: Канада, Нидерланды, Малайзия, США, Греция, Тайвань, Испания, Япония, Франция, Дания, Мексика, Бразилия, Австралия, Индия.

Во время концерта впервые в мировой практике оркестр на сцене представил музыку, созданную искусственным интеллектом в данный момент. Музыканты ранее не были знакомы с партитурой.

Искусственный интеллект генерировал музыку армянских шараканов и гимнов стран-участниц, и создал гимн WCIT.

Концертом руководил заслуженный артист РА, дирижер Сергей Смбатян, автор новаторской идеи.

С оркестром выступил также и всемирно известный диджей Армин ван Бюрен.

Работа Всемирного конгресса информационных технологий “WCIT 2019” завершится 9 октября. Форум в Армении был организован под высоким патронатом правительства РА. Организатором форума является Союз предприятий передовых технологий. Всемирный форум информационных технологий был основан в 1978 году Всемирным альянсом информационных технологий и услуг, он проводится раз в два года.