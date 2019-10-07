В Армении введен в обращение почтовый блок, посвященный ИТ форуму в Ереване

В рамках Всемирного форума информационных технологий в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна 7 октября был погашен и введен в обращение почтовый блок с одной маркой, посвященный теме “Всемирный форум информационных технологий в Ереване”. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

Марку погасили министр высокотехнологичной промышленности РА Акоп Аршакян, президент Всемирного альянса информационных технологий и услуг Ивун Чу, председатель Союза предприятий передовых технологий Александр Есаян, генеральный исполнительный директор ЗАО “Айпост” Айк Авакян.

На почтовой марке блока изображен логотип Всемирного форума информационных технологий, а на карточке представлена гора Арарат и зарисовка армянского пейзажа. На карточке также размещена надпись “Всемирный форум информационных технологий” на армянском и английском языках. Почтовый блок напечатан во Франции в издательстве “Cartor” тиражом 12 000 экземпляров. Автор проекта - главный дизайнер ЗАО “Айпост” Ваагн Мкртчян.