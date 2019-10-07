Ким и Кортни Кардашян крестили своих детей в Эчмиадзине

Сестры Ким и Кортни Кардашян утром 7 октября крестили своих детей в Эчмиадзине.

Об этом «Арменпресс» в Первопрестольном Святом Эчмиадзине сообщил руководитель информационной службы Эчмиадзина иерей Ваграм Меликян.

“Никаких особых церемоний не было. Как и все другие семьи, они заранее зарегистрировались, и в назначенное время пришли и приняли крещение”, - отметил иерей Ваграм Меликян. Дети были крещены в часовне св. Вардана и св. Иоанна Крестителя.

Ким Кардашян со специальным докладом выступит на XXIII Всемирном форуме информационных технологий “WCIT 2019”. На обсуждении под названием “Рынок идей” Кардашьян, как одна из имеющих наибольшее количество последователей в социальных сетях, поделится своим опытом, представит, как можно использовать эти платформы для развития бизнеса.