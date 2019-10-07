Названы имена лауреатов Нобелевской премии по медицине

Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Петеру Ратклиффу и Греггу Семенце за открытие, как живые клетки реагируют на присутствие кислорода. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом в понедельник в Стокгольме объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

Церемония награждения представленных в понедельник лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины основателя Нобелевских премий - шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в Осло, также 10 декабря.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 миллионов шведских крон (чуть менее 950 тысяч долларов).

С вручения премии по физиологии и медицине стартовала "нобелевская неделя". Завтра, 8 октября, станет известен лауреат в области физики, 9 октября - химии. 10 октября объявят лауреатов в области литературы за 2018 и 2019 гг. Лауреата премии мира огласят 11 октября. Премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, учрежденную с 1969 года Банком Швеции, присудят 14 октября.