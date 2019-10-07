Правительство Москвы в рамках “WCIT 2019” в Ереване представило свой павильон

Правительство Москвы в ходе проходящего в Ереване Всемирного форума информационных технологий “WCIT 2019” представило свой павильон и услуги, которые они могут оказать участникам и гостям форума.

Как передает «Арменпресс», руководитель департамента инновационных технологий правительства Москвы Алексей Порабичев отметил, что параллельно с развитием информационных технологий увеличивается и число пользователей.

В нашем павильоне представлены несколько основных направлений. Первое - направление бизнеса. Здесь мы представляем, какие организации действуют в Москве и какие услуги они могут предоставлять людям, которые находятся здесь. Следующее направление - большие программы, которые осуществляет правительство Москвы, и к участию в которых мы приглашаем всех, кто находится здесь”, - сказал Порабичев.

С помощью одного из представленных в павильоне приложений каждый желающий за считанные минуты сможет получить интересующую его информацию о социальных, здравоохранительных или отраслевых программах.

Всемирный форум ИТ был основан Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. Форум в Армении организует Союз предприятий передовых технологий. В этом году тема Всемирного IT-форума “WCIT 2019” - “Сила децентрализации. Ожидания и опасности”.

На форуме, с 6 по 9 октября подробно будет обсуждено, как информационные и коммуникационные технологии трансформируют нашу жизнь, как в позитивном, так и в негативном плане, какое влияние оказывают на прибыль и благосостояние, безопасность и стабильность, демократию и гуманизм. На ереванском форуме ожидается более 2500 участников из 70 стран.

Форум проводится в Армении под высоким патронатом и при содействии Правительства РА.

Для выступления со специальным докладом на XXIII Всемирном форуме информационных технологий “WCIT 2019”, в Армению прибыла всемирно известная звезда Ким Кардашян. На обсуждении под названием “Рынок идей” Кардашьян, как одна из имеющих наибольшее количество последователей в социальных сетях, поделится своим опытом, представит, как можно использовать эти платформы для развития бизнеса.