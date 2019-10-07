Около 20 мигрантов пропали без вести из-за кораблекрушения у Лампедузы

Около 20 мигрантов, пытавшихся добраться из Африки в Италию через Средиземное море, пропали без вести в результате кораблекрушения близ итальянского острова Лампедуза, из воды извлечены тела девяти погибших, сообщили в понедельник журналистам представители береговой охраны.

Согласно этой информации, небольшая лодка с беженцами минувшей ночью перевернулась в море примерно в шести морских милях от берегов Лампедузы буквально на глазах сотрудников береговой охраны и финансовой гвардии Италии, которые немедленно начали поисково-спасательную операцию. В результате 22 мигранта были извлечены из воды и доставлены на берег. Кроме того, на борт катеров были подняты тела девятерых погибших беженцев, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам спасенных мигрантов, на лодке находились около 50 человек, поэтому около 20 из них сейчас считаются пропавшими без вести.

Как сообщили РИА Новости в римском координационном центре береговой охраны, поиски жертв кораблекрушения продолжаются, среди пропавших без вести могут быть дети.