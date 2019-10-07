В Армении сохранится солнечная погода
В Республике Армения 7 днем, с 8 по 12 октября осадков не ожидается. 8 и 8-12 миль в час. Как передает «Арменпресс», МЧС сообщает, что температура воздуха существенно не изменится. Ветер юго-восточный с порывами до 3 - 8 м/с, температура воздуха существенно не изменится.
В Ереване днем 7-го, с 8 - 12 октября ожидается погода без осадков. Температура воздуха будет + 24... + 30.
11:02, 29.08.2019
Амбициозная, но и реалистичная внешняя политика
10:55, 29.08.2019
Новое и важное в формате встречи послов
- 15:56 "Мону Лизу" вернули на ее прежнее место в Лувре
- 15:52 В ЕС прокомментировали новую военную операцию Турции в Сирии
- 15:37 У детей общины Ачаджур новый Уголок чтения
- 15:13 Эмили Ратаковски оголила живот и вышла на публику
- 15:00 По «Матрице» снимут два новых фильма
- 14:50 Дзюдоист Фердинанд Карапетян примет участие в Гран-При Бразилии
- 14:32 WCIT 2019: павильон МНОКС представляет инновационное образование
- 14:21 В Армении введен в обращение почтовый блок, посвященный ИТ форуму в Ереване
- 14:16 СМИ: фильм "Джокер" собрал рекордные $93,5 млн в первый уикенд проката в США
- 14:10 Айк Алумян представил ходатайство о самоотводе судьи Анны Данибекян
- 14:06 Ким и Кортни Кардашян крестили своих детей в Эчмиадзине
- 14:02 Названы имена лауреатов Нобелевской премии по медицине
- 13:54 Правительство Москвы в рамках “WCIT 2019” в Ереване представило свой павильон
- 13:48 Около 20 мигрантов пропали без вести из-за кораблекрушения у Лампедузы
- 13:42 В Армении сохранится солнечная погода
- 13:37 Президент Грузии: новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы
- 13:33 Правительство Армении начало переговоры с Youtube
- 13:28 Бако Саакян встретился с исполнительным директором Армянской ассамблеи Америки
- 13:24 Продолжается судебное заседание по делу Кочаряна и других
- 13:21 Ивон Чу не видит оснований, чтобы страшиться искусственного интеллекта
- 13:19 Армения – “Силиконовая долина” региона, у вас большие перспективы: Ивон Чу
- 13:18 Презентация Instax в Армении – shine bright like a diamond
- 13:05 Авинян подчеркнул необходимость оттачивания советского наследия в сфере ИТ
- 13:01 Хаменеи заявил, что враги не смогут посеять раздор между Ираком и Ираном
- 12:55 Число участников ИТ-форума в Ереване стало рекордным в истории WCIT
18:25, 04.10.2019
Просмотрели 1174 раз США не должны оказывать какую-либо военную поддержку Азербайджану: эксклюзивное интервью Паллоне
13:03, 01.10.2019
Просмотрели 1002 раз Владимир Путин прибыл в Армению
20:12, 03.10.2019
Просмотрели 998 раз Получивший ранение 1 октября военнослужащий скончался
16:43, 04.10.2019
Просмотрели 975 раз В Шуши отреставрирована Верхняя мечеть Гоар-Аги
19:19, 02.10.2019
Просмотрели 969 раз Развязку ситуации вокруг Нагорного Карабаха нужно находить через прямой диалог: Лавров