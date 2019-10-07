В Армении сохранится солнечная погода

В Республике Армения 7 днем, с 8 по 12 октября осадков не ожидается. 8 и 8-12 миль в час. Как передает «Арменпресс», МЧС сообщает, что температура воздуха существенно не изменится. Ветер юго-восточный с порывами до 3 - 8 м/с, температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване днем 7-го, с 8 - 12 октября ожидается погода без осадков. Температура воздуха будет + 24... + 30.