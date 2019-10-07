Президент Грузии: новые переговоры между Тбилиси и Москвой пока не запланированы

Новые переговоры между Тбилиси и Москвой после встречи глав МИД двух стран в Нью-Йорке пока не запланированы. Об этом в понедельник заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на итоговой пресс-конференции с находящимся с официальным визитом в Тбилиси президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"У нас ничего не запланировано. Это была одна встреча [глав МИД Грузии и РФ], которая может привести в какой-то форме к деэскалации ситуации. Посмотрим, будут ли последующие этапы, но у нас пока ничего такого не запланировано", - сказала Зурабишвили.

Глава грузинского государства также отметила важность переговоров для решения грузино-российской проблематики и призвала западных партнеров к содействию в этом. "Во время своего выступления в ООН я сказала, что, когда страна, как Грузия, для решения конфликтной ситуации и проблемы оккупации в одностороннем порядке отказалась от использования силы, остается только один путь - это дипломатия. На пути дипломатии мы просим наших партнеров, в том числе Германию, Францию, Америку, чтобы они никогда не забывали о Грузии", - добавила она.