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Бако Саакян встретился с исполнительным директором Армянской ассамблеи Америки

Бако Саакян встретился с исполнительным директором Армянской ассамблеи Америки

7 октября президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с исполнительным директором Армянской ассамблеи Америки Брайаном Ардуни.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента НКР, были обсуждены вопросы, касающиеся связей между Арцахом и диаспорой, осуществления ряда программ в информационной и политической сферах на различных американских и международных площадках.

Президент с удовлетворением отметил, что сотрудничество с Армянской ассамблеей Америки находится на высоком уровне, выразил уверенность, что оно сохранится и в будущем.




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