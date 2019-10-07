Бако Саакян встретился с исполнительным директором Армянской ассамблеи Америки
13:28, 7 Октябрь, 2019
7 октября президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с исполнительным директором Армянской ассамблеи Америки Брайаном Ардуни.
Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента НКР, были обсуждены вопросы, касающиеся связей между Арцахом и диаспорой, осуществления ряда программ в информационной и политической сферах на различных американских и международных площадках.
Президент с удовлетворением отметил, что сотрудничество с Армянской ассамблеей Америки находится на высоком уровне, выразил уверенность, что оно сохранится и в будущем.