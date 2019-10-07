7 октября президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с исполнительным директором Армянской ассамблеи Америки Брайаном Ардуни.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента НКР, были обсуждены вопросы, касающиеся связей между Арцахом и диаспорой, осуществления ряда программ в информационной и политической сферах на различных американских и международных площадках.

Президент с удовлетворением отметил, что сотрудничество с Армянской ассамблеей Америки находится на высоком уровне, выразил уверенность, что оно сохранится и в будущем.