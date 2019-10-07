Продолжается судебное заседание по делу Кочаряна и других

В Шенгавитском суде общей юрисдикции продолжается судебное заседание по делу второго президента РА и других.

Как передает «Арменпресс», на заседании председательствует судья Анна Данибекян.

В ходе судебного заседания адвокатская группа Кочаряна собирается представить ходатайство о самоотводе Данибекян, о чем на предыдущем судебном заседании заявил адвокат Айк Алумян, мотивируя это поведением судьи в отношении Роберта Кочаряна.

Судья Анна Данибекян отказала второму президенту в освобождении на основании решения Конституционного суда от 4 сентября, а затем отклонила ходатайство адвокатов о залоге.

По уголовному делу о событиях 1 - 2 марта 2008 года второму президенту РА Роберту Кочаряну, экс-министру обороны РА Микаелу Арутюняну и Генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса РА - свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами.