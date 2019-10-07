Армения – “Силиконовая долина” региона, у вас большие перспективы: Ивон Чу

Президент Всемирного альянса информационных технологий и услуг Ивон Чу в Армении в седьмой раз, и очень полюбила и людей, и культуру, и страну.

Как передает «Арменпресс», об этом Ивон Чу сказала на пресс-конференции, организованной в рамках проходящего в Ереване Всемирного форума информационных технологий “WCIT 2019”.

“Для меня большая честь в очередной раз побывать в Армении. Я здесь уже в 7-й раз, и уже столько всего видела в Армении - ваши человеческие качества, граждан, культуру, и мне очень понравилось все это. Несколько лет назад я даже не знала о существовании Армении, а сейчас так много стран знают об Армении, я очень горжусь этим, и рада, что “WCIT 2019” проходит в Армении”, - сказала Ивон Чу.

Президент Всемирного альянса информационных технологий и услуг об Армении рассказала многим людям, которые изъявили желание посетить нашу страну.

“Я в течение 40 лет в качестве президента побывала в разных странах. Не думаю, что кто-то может подумать, что это маленькая страна, вы должны гордиться, потому что, когда я рассказываю об Армении, многие изъявляют желание посетить Армению. Ваш народ обладает молодым талантом, и я говорю, что люблю Армению. Вы - “Силиконовая долина” региона, у вас большие перспективы”, - отметила она.

Всемирный форум ИТ был основан Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. Форум в Армении организует Союз предприятий передовых технологий. В этом году тема Всемирного IT-форума “WCIT 2019” - “Сила децентрализации. Ожидания и опасности”.

На форуме, с 6 по 9 октября подробно будет обсуждено, как информационные и коммуникационные технологии трансформируют нашу жизнь, как в позитивном, так и в негативном плане, какое влияние оказывают на прибыль и благосостояние, безопасность и стабильность, демократию и гуманизм. На ереванском форуме ожидается более 2500 участников из 70 стран.

Форум проводится в Армении под высоким патронатом и при содействии Правительства РА.

Для выступления со специальным докладом на XXIII Всемирном форуме информационных технологий “WCIT 2019”, в Армению прибыла всемирно известная звезда Ким Кардашян. На обсуждении под названием “Рынок идей” Кардашьян, как одна из имеющих наибольшее количество последователей в социальных сетях, поделится своим опытом, представит, как можно использовать эти платформы для развития бизнеса.