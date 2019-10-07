Авинян подчеркнул необходимость оттачивания советского наследия в сфере ИТ

Республике Армения от советского периода в сфере информационных технологий получила серьезное наследие, которое наряду с созданными возможностями нуждается в шлифовке.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции, организованной в рамках проходящего в Ереване Всемирного форума информационных технологий “WCIT 2019” сказал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

“С советских времен нам досталось серьезное наследие в этой сфере, система образования в этой сфере также является наследием Советского Союза. Это было связано с теми возможностями, которые можно было развивать в этом регионе. Этот талант нужно обработать и отточить, и он может дать гораздо больше плодов, чем дает сейчас.

Сейчас сфера очень быстро развивается, у нас ускоренные темпы роста. Компании сферы ИТ разных стран перевозят свои офисы в Ереван, и здесь осуществляют свою деятельность”, - сказал Авинян.

Он отметил, что за последние 8 лет сфера выросла в среднем на 28%.

“Высокие технологии должны быть внедрены в различные области, будь то правосудие, государственное правительство, общая экономика, и мы своими усилиями будем способствовать тому, чтобы в экономике РА произошла эта трансформация”, - отметил вице-премьер.

Всемирный форум ИТ был основан Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. Форум в Армении организует Союз предприятий передовых технологий. В этом году тема Всемирного IT-форума “WCIT 2019” - “Сила децентрализации. Ожидания и опасности”.

На форуме, с 6 по 9 октября подробно будет обсуждено, как информационные и коммуникационные технологии трансформируют нашу жизнь, как в позитивном, так и в негативном плане, какое влияние оказывают на прибыль и благосостояние, безопасность и стабильность, демократию и гуманизм. На ереванском форуме ожидается более 2500 участников из 70 стран.

Форум проводится в Армении под высоким патронатом и при содействии Правительства РА.

Для выступления со специальным докладом на XXIII Всемирном форуме информационных технологий “WCIT 2019”, в Армению прибыла всемирно известная звезда Ким Кардашян. На обсуждении под названием “Рынок идей” Кардашьян, как одна из имеющих наибольшее количество последователей в социальных сетях, поделится своим опытом, представит, как можно использовать эти платформы для развития бизнеса.