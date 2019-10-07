Число участников ИТ-форума в Ереване стало рекордным в истории WCIT

Число участников, зарегистрированных на Всемирном форуме информационных технологий в Ереване, является рекордным за всю историю WCIT.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 7 октября заявил председатель Союза предприятий передовых технологий Александр Есаян.

“Право провести форум WCIT в Армении мы выиграли еще в 2014 году. В этом году у нас 6200 зарегистрированных участников, что является рекордом в истории форума, который проходит с 1978 года.

У нас гости из разных стран мира, представители СМИ. Я рад, что в эти три дня Армения станет центром ИТ-сферы, и будут проведены большие обсуждения с участием известных спикеров”, - сказал Есаян.

По словам Александра Есаяна, Армения получила возможность провести форум в Ереване благодаря выбранной тематике.

В 2014 г. только начиналось движение децентрализации, а сейчас во всем мире идеи децентрализации используются в различных направлениях. До этого конгресс проводился либо в очень больших странах, либо в развитых странах, и в решении о проведении форума в Армении большую роль сыграла именно тематика децентрализации. Мы заявили, что в этом взаимосвязанном мире, где существует интернет, место нахождения уже не имеет большого значения.

Всемирный форум ИТ был основан Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. Форум в Армении организует Союз предприятий передовых технологий. В этом году тема Всемирного IT-форума “WCIT 2019” - “Сила децентрализации. Ожидания и опасности”.

На форуме, с 6 по 9 октября подробно будет обсуждено, как информационные и коммуникационные технологии трансформируют нашу жизнь, как в позитивном, так и в негативном плане, какое влияние оказывают на прибыль и благосостояние, безопасность и стабильность, демократию и гуманизм. На ереванском форуме ожидается более 2500 участников из 70 стран.

Форум проводится в Армении под высоким патронатом и при содействии Правительства РА.

Для выступления со специальным докладом на XXIII Всемирном форуме информационных технологий “WCIT 2019”, в Армению прибыла всемирно известная звезда Ким Кардашян. На обсуждении под названием “Рынок идей” Кардашьян, как одна из имеющих наибольшее количество последователей в социальных сетях, поделится своим опытом, представит, как можно использовать эти платформы для развития бизнеса.