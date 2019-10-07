Штайнмайер назвал цель визита в Грузию

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в понедельник опроверг слухи о том, что он прибыл в Грузию с инициативой по решению конфликта с Абхазией и Южной Осетией, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер прибыли в Грузию с официальным визитом 6 октября, официальная часть визита началась в понедельник. Вскоре после распространения информации о предстоящем визите президента Германии появились слухи о том, что он должен передать Грузии план, аналогичный "формуле Штайнмайера" для Украины.

"В ходе моего визита состоятся встречи с политическими кругами, президентом, премьером и членами парламента. У нас будет возможность посетить границу (с Южной Осетией – ред.). Я действительно не приехал с какой-либо конкретной инициативой или предложением, на этот раз у меня абсолютно другая роль", - заявил Штайнмайер на совместном брифинге с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Он также приветствовал прошедшую ранее на полях Генассамблеи ООН встречу глав МИД России и Грузии Сергея Лаврова и Давида Залкалиани. "Очень хорошо, что вновь возобновились каналы переговоров между Грузией и Россией на уровне глав МИД", - отметил Штайнмайер.