СМИ: армия Ирака признала чрезмерное употребление силы при разгоне демонстрантов в Багдаде

Армия Ирака признала в понедельник факт чрезмерного употребления силы при разгоне демонстрантов в населенном преимущественно шиитами районе Багдада Мадинат-Садр. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в обнародованном заявлении вооруженных сил, передает телеканал Al Arabiya.

Ночью в столкновениях протестующих с военнослужащими и полицейскими в районе Мадинат-Садр погибли не менее 13 человек. После кровопролитных столкновений всем армейским подразделениям был дан приказ отойти из этого района, безопасность там отныне будет обеспечивать только полиция. В отношении офицеров, допустивших злоупотребление, инициировано расследование.

Тем временем, как сообщило иракское телевидение, премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео заявил о восстановлении стабильности в стране. "Премьер-министр обсудил [с Помпео] обстановку в сфере безопасности и возвращение к нормальной жизни после отмены комендантского часа и подтвердил восстановление стабильности, а также контроль сил безопасности над ситуацией", - отмечается в заявлении. По словам Махди, "правительство выдвинуло пакет реформ и мер, нацеленных на удовлетворение требований граждан".

6 октября на пресс-конференции в Багдаде официальный представитель Министерства внутренних дел генерал-майор Саад Маан сообщил, что в результате беспорядков и столкновений в Ираке погибли 104 человека, свыше 6,1 тыс. пострадали. С 1 октября в разных районах Ирака не прекращаются антиправительственные выступления против бедности и коррупции, которые оборачиваются беспорядками. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в Багдаде, а также в южных провинциях страны.