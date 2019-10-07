7 октября президент Республики Арцах Бако Саакян принял группу врачей из организации “Чеви чест” и города Фрезно штата Калифорния США.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся перспектив взаимодействия в сфере здравоохранения.

Президент Саакян выразил признательность американским врачам за многолетнее содействие Арцаху, отметив, что оно во многом способствует повышению качества медицинской службы в республике и является образцовым проявлением гуманизма.

Во встрече приняли участие министр здравоохранения Республики Арцах Араик Багрян, почетный консул Республики Армения во Фрезно Перч Абгарян и другие должностные лица.