Время в Ереване: 11:07:36,   7 Октябрь

В Амстердаме сотни активистов-экологов перекрыли улицу

В Амстердаме сотни активистов-экологов перекрыли улицу

Активисты экологического движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") заблокировали центральный район Амстердама. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал NLTimes.

В понедельник утром сотни манифестантов, требующих более энергичных мер для борьбы с изменением климата, собрались перед зданием художественного музея Рейксмюсеум.

Акция происходит несмотря на запрет мэрии, которая предлагала протестующим собраться в парковой зоне, прилегающей к музею.

На место беспорядков прибыли полицейские спецфургоны. Правоохранители с помощью громкоговорителей убеждают собравшихся покинуть улицу и перейти в место, отведенное для протеста городскими властями.

 

 




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации