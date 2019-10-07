В Амстердаме сотни активистов-экологов перекрыли улицу
12:22, 7 Октябрь, 2019
Активисты экологического движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") заблокировали центральный район Амстердама. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал NLTimes.
В понедельник утром сотни манифестантов, требующих более энергичных мер для борьбы с изменением климата, собрались перед зданием художественного музея Рейксмюсеум.
Акция происходит несмотря на запрет мэрии, которая предлагала протестующим собраться в парковой зоне, прилегающей к музею.
На место беспорядков прибыли полицейские спецфургоны. Правоохранители с помощью громкоговорителей убеждают собравшихся покинуть улицу и перейти в место, отведенное для протеста городскими властями.