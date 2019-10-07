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СМИ: несколько мигрантов погибли при кораблекрушении у берегов Лампедузы

СМИ: несколько мигрантов погибли при кораблекрушении у берегов Лампедузы

По меньшей мере два мигранта погибли в кораблекрушении, произошедшем минувшей ночью у берегов итальянского острова Лампедуза. Как сообщает в понедельник новостной портал канала Rai News 24, сотрудники службы береговой охраны извлекли из воды тела двух женщин, передает Арменпресс.

При этом 22 человека, включая женщин и несовершеннолетних, спасены. Все они доставлены на Лампедузу. По данным канала, у берегов острова продолжается поисковая операция. В море обнаружены еще два тела, но пока их не удалось извлечь из воды. По свидетельству выживших, на затонувшей лодке находились около 50 мигрантов.

 

 

 




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