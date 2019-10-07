Рейтинг президента Южной Кореи опустился до рекордного минимума

Рейтинг президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина опустился до рекордного минимума с момента его вступления в должность, следует из данных южнокорейского исследовательского агентства Realmeter, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным агентства, рейтинг одобрения государственной политики Мун Чжэ Ина в первую неделю октября составил рекордно низкие 44,4%, что на 2,9 процентных пункта ниже, чем результат последней недели сентября. Предыдущий минимум (44,9%) был зарегистрирован в марте 2019 года.

Уровень недовольства граждан также показал рекордные значения. При этом из 52,3% респондентов, которые негативно оценили политику южнокорейского лидера, 40,6% считают, что президент "крайне плохо" выполняет свои обязанности.

Исследование было проведено методом телефонного интервью с 30 сентября по 4 октября среди 2007 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.