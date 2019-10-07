Никол Пашинян принял участие в официальной церемонии открытия XXIII Всемирного форума ИТ

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с супругой Анной Акопян в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна принял участие в официальной церемонии открытия XXIII Всемирного форума информационных технологий.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, это крупнейшее в мире событие в сфере информационных технологий в 2019 году проводится в Ереване. В нем принимают участие более 2500 лидеров, новаторов, политиков, исследователей, представителей искусства и шоу-бизнеса из 70 стран.

Премьер-министр Пашинян выступил со вступительной речью, в которой отметил:

"Уважаемые участники XXIII Всемирного конгресса информационных технологий, уважаемые гости!

Приветствую Вас в связи с открытием этого сбора мирового значения в столице Республики Армения Ереване.

Для нас большая честь принимать у себя такой форум. Это очень хороший повод поговорить с Вами и с международным сообществом о нашей стратегии превращения Армении в высокотехнологичную, промышленную страну. Я надеюсь, что за несколько дней, проведенных в нашей стране, Вы почувствуете ту новую энергию и атмосферу, которые царят в нашей стране после прошлогодней ненасильственной, бархатной, народной революции. Хочу подчеркнуть, что эта революция произошла посредством децентрализации, в результате чего Армения стала центром демократии на мировой карте.

После этой политической революции Армения находится на этапе экономической революции, которая также происходит благодаря децентрализации, поскольку правительство основным средством экономической революции считает индивидуальные усилия каждого гражданина, личную инициативу, которую он выдвигает не по указаниям правительства, а в силу своих собственных решений, ради своих собственных целей и амбиций.

Экономика нашей страны регистрирует впечатляющий рост. На данный момент у нас 7% экономического роста. Туризм вырос на 13 %. Экспорт технологической продукции также впечатляет. В этом направлении экспорт вырос на 40,9%, а экспорт высокотехнологичных товаров - на 34,4%.

Все это позволяет нам сказать с уверенностью, что происходящая экономическая революция, в свою очередь, приведет к технологической революции. Мы сможем превратить Армению в одну из ведущих технологических инновационных стран в мире - настоящий технологический центр”, - сказал он.

Эта цель кажется доступной и реалистичной также и по той причине, что много сыновей армянского народа являются авторами известных технологических инноваций.

В 1853 году наш соотечественник Ованнес Гукасян создал керосиновую лампу, тем самым придав новую силу эпохе технологического просвещения, совершил революцию в повседневной жизни людей.

В 1854 году наш соотечественник Христофор Тер-Серобян разработал зеленую окраску доллара США, которая до сих пор считается исключительным цветом доллара.

В 1911 году наш соотечественник Габриел Казанчян создал аппарат для сушки волос, всем нам хороши известный фен.

В 1916 году Степан Степанян создал механическую бетономешалку, которая в современном мире так же популярна как и фен.

В 1930-х годах наш соотечественник Ованес Адамян разработал и создал алгоритм, технологию, которые сделали возможным создание цветных телевизоров.

Премьер-министр подчеркнул, что эта цель кажется доступной и реалистичной также и по той причине, что много сыновей армянского народа являются авторами известных технологических инноваций. В 1853 году наш соотечественник Ованнес Гукасян создал керосиновую лампу. В 1854 году наш соотечественник Христофор Тер-Серобян разработал зеленую окраску доллара США, которая до сих пор считается исключительным цветом доллара. В 1911 году наш соотечественник Габриел Казанчян создал аппарат для сушки волос, в 1916 году Степан Степанян создал механическую бетономешалку, которая в современном мире довольно популярна и до сих пор.

Современный мир трудно представить без цветного телевизора, зеленого доллара, фена или механической бетономешалки.

В 1931 году наш соотечественник Асатур Сафарян создал автоматическую коробку передач автомобилей, открыв новые перспективы для дальнейшего развития автомобилестроения.

В 1939 году наш соотечественник Лютер Геворг Симиджян создал всем известный банкомат, который так же популярен в современном мире, как доллар, как фен, как механический микшер бетона, как цветной телевизор и автомобиль с автоматической коробкой передач.

В 1960-х годах наш соотечественник Микаел Тер-Погосян стал одним из основателей томографии, которая была новаторством революционного значения в сфере здравоохранения.

В 1970-х годах наш соотечественник Раймонт Таматян создал аппарат магнитно-резонансного сканирования, который стал новой революцией в сфере здравоохранения.

Эти два открытия спасли миллионы, сотни миллионов жизней по всему миру, улучшили качество жизни сотен миллионов людей.

В 1995 году наш соотечественник Эмик Авакян создал самоходную коляску для лиц с инвалидностью, изменив жизнь миллионов людей с инвалидностью.

В 2006 году наш соотечественник Юрий Оганесян обнаружил 118-й химический элемент периодической таблицы Менделеева, который в честь самого ученого называется “Оgannesson”.

Можно долго продолжать это перечисление, упомянув автора всемирно известных самолетов МиГ Артема Микояна, автора противогазов, используемых в американской армии, Артура Блбуляна, одного из соучредителей пластической хирургии Вараздата Казанчяна и т. д. Все это и те факты, что первый советский компьютер под названием “Наири” был создан в Армении, что многие наши соотечественники принимали активное участие в американских, советских космических программах, что и сегодня в мировой технологической, инновационной сфере наши соотечественники добиваются серьезных успехов, дают нам уверенность, что Армения станет одним из важнейших центров в технологической сфере во всем мире.

С этой целью мы предоставляем большие налоговые льготы для новых технологических компаний, они до 2023 года освобождены от налога на прибыль и платят всего 10% подоходного налога.

В результате, сфера информационных технологий за последние 7 лет выросла около пяти раз и ежегодно фиксирует стабильный 20 - 25% -ый рост. Мы поставили задачу серьезно развивать образование, начиная от начальных школ до магистратуры, аспирантуры. И мы говорим, что образование в нашей стране должно стать национальным образом жизни. По логике человек никогда не должен переставать учиться. И у всех нас, от премьер-министра до компьютерного оператора, образовательный ценз, профессиональный уровень ежедневно должны повышаться.

Дорогие участники XXIII Всемирного конгресса информационных технологий, мы верим, что можем превратить Армению в рай для талантливых людей.

Как в многие годы, различные страны мира - Франция, Россия, Соединенные Штаты Америки, Сингапур, Великобритания, Индия, Иран и другие многим нашим соотечественникам, спасшимся от Геноцида армян, о которых я упомянул как об авторах инноваций мирового значения, давали возможность развивать и проявлять свой талант, получать образование и делать открытия так и сейчас - свободная и развивающаяся суверенная Республика Армения становится все более привлекательной для технологических, образовательных инноваций, для деятельности и образования.

Мы всего лишь несколько месяцев назад создали новое Министерство высокотехнологичной промышленности, чтобы все заинтересованные в этой сфере специалисты, новички, инвесторы и партнеры знали бы свой конкретный адрес в Армении.

Министр высокотехнологичной промышленности Аршакян был одним из самых больших поборников проведения этого форума в Армении, и я надеюсь, что это поистине памятное событие многое изменит в отношениях технологического мира и Республики Армения.

И всем нам, дорогие присутствующие, желаю успехов в деле превращения мира посредством высоких технологий в более гуманный, более богобоязненный, более цивилизованный и толерантный мир.

Уважаемые гости!

Технология технологией, но, пожалуйста, не упустите возможность насладиться армянскими фруктами со вкусом солнца, незабываемыми блюдами, райскими винами и коньяком, и, конечно же, насладиться армянской, как всегда теплой и гостеприимной осенью. Надеюсь, что Союз работодателей оставил нашим гостям время, чтобы насладиться Арменией.

Благодарю за внимание”.

“WCIT 2019” Всемирный форум ИТ состоится в Ереване с 6 по 9 октября. Форум проводится в Армении под высоким патронатом и при содействии Правительства РА. Форум организует Союз предприятий передовых технологий. Всемирный форум информационных технологий был основан в 1978 году Всемирным альянсом информационных технологий и услуг.

Форум проводится раз в два года.