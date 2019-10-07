Наслаждайтесь вкусными фруктами, армянскими винами: совет премьер-министра РА гостям “WCIT 2109”

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посоветовал гостям Всемирного форума информационных технологий “WCIT 2019” непременно насладиться армянскими винами, коньяком и дарами природы.

“Уважаемые гости, технология технологией, но, пожалуйста, не упустите возможность насладиться армянскими фруктами со вкусом солнца, незабываемыми блюдами, райскими винами и коньяком, и, конечно же, насладиться армянской, как всегда теплой и гостеприимной осенью. Надеюсь, что Союз работодателей оставил нашим гостям время, чтобы насладиться Арменией”, - сказал Никол Пашинян.

Всемирный форум ИТ был основан Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. Форум в Армении организует Союз предприятий передовых технологий. В этом году тема Всемирного IT-форума “WCIT 2019” - “Сила децентрализации. Ожидания и опасности”.

На форуме, с 6 по 9 октября подробно будет обсуждено, как информационные и коммуникационные технологии трансформируют нашу жизнь, как в позитивном, так и в негативном плане, какое влияние оказывают на прибыль и благосостояние, безопасность и стабильность, демократию и гуманизм. На ереванском форуме ожидается более 2500 участников из 70 стран.