Спасатели потушили пожар, вспыхнувший в одном из домов города Мартуни
11:06, 7 Октябрь, 2019
7-го октября в 02:37 в службу “911” поступила информация о том, что в одном из домов на улице Вардана Мамиконяна города Мартуни Гегаркуникской области вспыхнул пожар.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС РА.
Пожар был локализован в 02: 00, потушен в 03: 05.
Сгорели прихожая (6 кв м) и 1 шкаф.