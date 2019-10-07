Спасатели потушили пожар, вспыхнувший в одном из домов города Мартуни

7-го октября в 02:37 в службу “911” поступила информация о том, что в одном из домов на улице Вардана Мамиконяна города Мартуни Гегаркуникской области вспыхнул пожар.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС РА.

Пожар был локализован в 02: 00, потушен в 03: 05.

Сгорели прихожая (6 кв м) и 1 шкаф.