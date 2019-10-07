Результат реставрационных работ в городе Алеппо

Работы по восстановлению города Алеппо продолжаются в Сирии. Смотрите на видео, как выглядит памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Представители средств массовой информации посетили город по приглашению сирийского правительства, чтобы оценить результат проделанной работы.

На кадрах, снятых беспилотником, запечатлены реставрационные работы древнего городского рынка, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также цитадели, на входе в которую изображён сирийский флаг с портретом президента Сирии Башара Асада. Также на кадрах, снятых дроном, показаны районы Алеппо, которые всё ещё остаются в руинах, с разбросанным на улицах мусором, а некоторые здания остаются повреждёнными от бомбардировочных снарядов.