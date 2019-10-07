Никол Пашинян поздравил Владимира Путина с днем рождения
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с днем рождения. Как сообщили Арменпресс в отделе информации и связей с общественностью аппарата премьер-министра РА, в сообщении говорится:
"Уважаемый Владимир Владимирович,
Примите мои сердечные поздравления с днем рождения! Желаю вам успехов в выполнении миссии главы государства и реализации всех ваших планов и идей.
Мне было очень приятно иметь возможность принять вас в Армении в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Наша двусторонняя встреча в Ереване и достигнутые в ней договоренности подтверждают высокий уровень взаимопонимания и дружбы, характерный для союзнических отношений между нашими странами и народами.
Спасибо за приглашение совершить официальный визит в Россию. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем еще больше укрепить стратегическое партнерство между нашими странами и найти новые пути его дальнейшего совершенствования в соответствии с современными требованиями и меняющимся миром.
Уважаемый Владимир Владимирович,Искренне желаю вам, вашим близким и друзьям крепкого здоровья, благополучия и счастья».