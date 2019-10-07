Никол Пашинян поздравил Владимира Путина с днем ​​рождения

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с днем рождения. Как сообщили Арменпресс в отделе информации и связей с общественностью аппарата премьер-министра РА, в сообщении говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите мои сердечные поздравления с днем рождения! Желаю вам успехов в выполнении миссии главы государства и реализации всех ваших планов и идей.

Мне было очень приятно иметь возможность принять вас в Армении в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Наша двусторонняя встреча в Ереване и достигнутые в ней договоренности подтверждают высокий уровень взаимопонимания и дружбы, характерный для союзнических отношений между нашими странами и народами.

Спасибо за приглашение совершить официальный визит в Россию. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем еще больше укрепить стратегическое партнерство между нашими странами и найти новые пути его дальнейшего совершенствования в соответствии с современными требованиями и меняющимся миром.

Уважаемый Владимир Владимирович,

Искренне желаю вам, вашим близким и друзьям крепкого здоровья, благополучия и счастья».