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Соцпартия премьера Португалии побеждает на выборах в парламент

Соцпартия премьера Португалии побеждает на выборах в парламент

Социалистическая партия премьер-министра Португалии Антониу Кошты побеждает на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в стране после обработки 98,98% избирательных бюллетеней. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в понедельник министерство внутренней администрации.

Соцпартия получает 106 из 230 кресел в Собрании республики (однопалатном парламенте). За ней следует Социал-демократическая партия с 77 местами. Левому блоку достается 19 мандатов, Коалиции демократического единства -12.

Таким образом, партия Кошты не получает абсолютного большинства в парламенте, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что по итогам выборов социалистам придется попытаться получить поддержку другой политической силы, чтобы добиться переизбрания Кошты на пост премьера.

 

 

 

 




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