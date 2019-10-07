В ближайшие три дня Армения станет центром ИT-карты мира: Александр Есаян

В ближайшие три дня Армения станет центром карты мира ИT. Как сообщает «Арменпресс», председатель оргкомитета WCIT 2019 Александр Есаян заявил об этом в своем вступительном слове на конференции WCIT 2019. Он отметил, что идея проведения этой всемирной конференции в Армении возникла много лет назад. Значительная работа была проделана, чтобы сделать это реальностью.

«Для меня большая честь приветствовать вас сегодня в Армении. Несколько лет назад мы смогли победить своим предложением и перенести эту важную конференцию в Армению. В ближайшие три дня Армения станет технологическим центром. Я очень рад приветствовать всех наших гостей, которые приехали со всего мира. Добро пожаловать в нашу страну», - сказал Александр Есаян.

Всемирный ИТ-форум учредил Всемирный альянс информационных технологий и услуг. Конференция организована Союзом предприятий передовых технологий. Тема Всемирного ИТ-форума WCIT этого года: «Сила децентрализации. ожидание и опасность». На конференции, которая состоится 6-9 октября, будет подробно обсуждаться, как информационные и коммуникационные технологии преобразуют нашу жизнь, как позитивно, так и негативно, влияя на прибыль и процветание, безопасность и безопасность, демократию и человечество. Ожидается, что в Ереване примут участие более 2500 участников из 70 стран. Конференция проходит в Армении под эгидой и при поддержке правительства РА.