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СМИ: японское ведомственное судно столкнулось с рыболовецкой шхуной из КНДР

СМИ: японское ведомственное судно столкнулось с рыболовецкой шхуной из КНДР

Судно японской рыболовной инспекции столкнулось в понедельник с рыболовецкой шхуной, шедшей под флагом КНДР. Как передает Арменпресс, об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что инцидент произошел в 350 км от полуострова Ното (префектура Исикава) в исключительной экономической зоне Японии. После столкновения около 20 членов экипажа северокорейского судна, получившего повреждения, бросились в воду.

В настоящее время их спасением занимается береговая охрана Японии, прибывшая на место происшествия.

При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ начал работу кризисный штаб, который занимается сбором и анализом информации, связанной с инцидентом.

 

 

 

 




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