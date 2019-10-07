СМИ: Джонсон предостерег ЕС от исторического заблуждения по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил своим европейским коллегам, что не стоит недооценивать решимость королевства выйти из ЕС без сделки, что стало бы заблуждением исторического масштаба. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в воскресенье представитель лидера по итогам его переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Португалии Антониу Коштой.

"Великобритания сделала большое и важное предложение, но пришло время Европейской комиссии также проявить готовность к компромиссу. Если этого не произойдет, Великобритания покинет ЕС без сделки", - цитирует агентство Press Association представителя Джонсона.

При этом он использовал риторику премьера, раскритиковав принятый под давлением оппозиции закон, который предписывает Джонсону запросить у ЕС трехмесячное продление переговоров до 31 января 2020 года, если к 19 октября стороны не придут к взаимопониманию. "Закон о капитуляции и его авторы подрывают переговоры, но если лидеры ЕС делают ставку на то, что этот закон предотвратит выход без сделки, то это было бы заблуждением исторического масштаба", - добавил представитель Джонсона.