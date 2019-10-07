В Ереване стартует WCIT-2019

ЕРЕВАН, 7 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Официальная церемония открытия Всемирной конференции по информационным технологиям (WCIT-2019) состоялась в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване. Как сообщает «Арменпресс», церемония открытия ожидается 7 октября с выступлениями премьер-министра РА Никола Пашиняна и председателя Союза предприятий передовых технологий, председателя оргкомитета «WCIT 2019» Александра Есаяна.

В течение дня запланирован ряд панельных дискуссий с различными мероприятиями.

Всемирный ИТ-форум учредила Всемирная федерация информационных технологий и услуг. Конференция организована Союзом предприятий передовых технологий. Тема Всемирного ИТ-форума WCIT этого года: «Сила децентрализации. ожидание и опасность ». На конференции, которая состоится 6-9 октября, будет подробно обсуждаться, как информационные и коммуникационные технологии преобразуют нашу жизнь, как позитивно, так и негативно, влияя на прибыль и процветание, безопасность и безопасность, демократию и человечество. Ожидается, что в Ереване примут участие более 2500 участников из 70 стран. Конференция проходит в Армении под эгидой и при поддержке правительства РА.

Всемирно известная Ким Кардашьян прибыла в Армению, чтобы выступить со специальным докладом на 23-й Всемирной конференции по информационным технологиям (WCIT-2019). Кардашян, как одно из лиц, имеющих наибольшее число последователей в социальных сетях, поделится своим опытом на рынке идей, расскажет, как его платформы можно использовать для развития бизнеса.