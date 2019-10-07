Армен Саргсян поздравил Владимира Путина с днем ​​рождения

Президент Республики Армения Армен Саргсян направил поздравительное послание Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с днем рождения. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью администрации президента РА.

Президент Саргсян выразил удовлетворение решительным личным вкладом Владимира Путина, особенно в укрепление и расширение союзнического и взаимовыгодного сотрудничества наших стран в политической, экономической, военной, гуманитарной и других сферах, в области культуры, инноваций и технологий.

«В Армении вы признаны выдающимся лидером России, искренним другом нашего народа и одним из самых престижных политиков в современном мире.

Я хотел бы подчеркнуть, что мы готовы поддержать ваши постоянные усилия по обеспечению мира, безопасности и стабильности как в нашем регионе, так и во всем мире.

Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в работе и мира, счастья, процветания и процветания братскому народу России», - говорится в послании президента Армении.