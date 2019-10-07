Приехав в Армению, Ким Кардашьян поделилась своими впечатлениями

После прибытия в Армению всемирно известная телезвезда Ким Кардашьян разместила в своей социальной сети Facebook пост, в котором поделилась своими впечатлениями. “В Армении уже 3 часа ночи, и я не могу спать. Я очень рада быть здесь и видеть всех”, - написала Ким Кардашьян.

Как сообщает «Арменпресс», Ким Кардашьян выступит со специальным обращением на 23-й Всемирной конференции по информационным технологиям на WCIT-2019.

На обсуждении, под названием “Рынок идей”, Кардашьян, как пользователь, имеющий одно из крупнейших чисел последователей в социальных сетях, поделится своим опытом и расскажет, как эти платформы можно использовать для развития бизнеса.

Ким Кардашьян со своим мужем Канье Уэстом, невесткой Кло Кардашьян и племянницами впервые посетила Армению в апреле в 2015 года, во время 100-летия Геноцида армян. Она посетила Мемориальный комплекс Цицернакаберд, чтобы отдать дань памяти жертвам.

IT World Forum учредила Всемирная федерация информационных технологий и услуг. Конференция в Армении организована Союзом ведущих технологических предприятий, и в этом году темой Всемирного ИТ-форума WCIT является “Сила децентрализации. ожидание и опасность”.

На конференции, которая состоится 6-9 октября, будет подробно обсуждаться, как информационные и коммуникационные технологии преобразуют нашу жизнь, как позитивно, так и негативно, влияя на прибыль и процветание, безопасность и безопасность, демократию и человечество. Ожидается, что в Ереване примут участие более 2500 участников из 70 стран.