Предстоящие 7 октября события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет сегодняшние события.

Сегодня, 7 октября, в Ереване открывается Всемирная конференция WCIT 2019 по информационным технологиям. Онa проводится в Армении под высоким покровительством и при поддержке правительства РА.

В сопровождении министра индустрии высоких технологий РА Акопа Аршакяна главы и члены делегаций, прибывающих в Армению на конференцию WCIT 2019, посетят Центр “DigiTec EXPO”. Им будет представлен технологический потенциал Армении, продукция армянских компаний.

Спикер НС РА Арарат Мирзоян инициирует парламентские слушания по сбору фактов на тему "Вопросы нарушения права собственности в связи с признанием государством исключительных общественных интересов в рамках программы Северный проспект-Каскад".

Центр политических исследований организует обсуждение текущего состояния сотрудничества Армения-ЕС, ожидаемых событий и возможных действий для гражданского общества.

По случаю Дня библиотекаря будет проведена церемония награждения группы сотрудников библиотеки.

О других наградах. В Музее архитектуры им. Таманяна будет проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню архитектора, будут награждения.

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