Ким Кардашьян прибывает в Армению со своей сестрой и детьми

Всемирно известная телезвезда Ким Кардашьян прибыла в Армению со своей сестрой и детьми.

Как сообщает «Арменпресс», Ким Кардашьян выступит с особой речью на 23-й Всемирной конференции по информационным технологиям (WCIT-2019).

На обсуждении, под названием “Рынок идей” Кардашян, как одно из лиц, имеющих наибольшее число последователей в социальных сетях, поделится своим опытом, расскажет, как можно эти платформы использовать для развития бизнеса.

Руководитель программы WCIT 2019 Сусанна Азоян заявила журналистам в аэропорту, что сестры Кардашьян приехали со своими детьми. С ними семеро детей. Из-за того, что дети спали, они выехали в отель через президентский выход аэропорта. Кардашьян пообещала встретиться с представителями СМИ.

Ким Кардашьян вместе со своим мужем Канье Уэстом, сестрой Клоэ Кардашян и племянницами впервые посетили Армению в год 100-летия Геноцида армян в апреле 2015 года, посетили Мемориальный комплекс Цицернакаберд, чтобы отдать дань памяти жертвам Геноцида.

Всемирный ИT форум учредил Всемирный альянс информационных технологий и услуг. Конференция организована Союзом ведущих технологических предприятий Армении. Тема Всемирного ИТ-форума WCIT этого года - «Сила децентрализации: ожидания и опасность ». На конференции, которая состоится 6-9 октября, будет подробно обсуждаться, как информационные и коммуникационные технологии преобразуют нашу жизнь, как позитивно, так и негативно, влияя на прибыль и процветание, безопасность и безопасность, демократию и человечество. Ожидается, что в Ереване примут участие более 2500 участников из 70 стран.