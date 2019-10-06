На полигоне «Баграмян» проводятся армяно-российские учения

В рамках совместного армяно-российские двустороннего батальонного тактического учения (ДБТУ) на межвидовом полигоне «Баграмян» аэромобильные группы объединенной группировки войск (сил) Южного военного округа (ЮВО) уничтожили командный пункт (КП) условного противника.

Как сообщили Арменпресс в пресс-служба Южного военного округа, с использованием вертолетов Ми-8МТВ армейской авиации аэромобильные группы были переброшены в район выполнения учебно-боевой задачи. Военнослужащие отработали десантирование штурмовым и наземным способами из вертолетов в тыл условного противника.

В районе проведения учебно-боевых задач совместные группы разведки выполнили поиск КП условного противника в горно-скалистой местности, передали координаты с использованием комплексов разведки, управления и связи «Стрелец» на пункты управления разведки и артиллерии, после чего выполнили отход и эвакуацию в места дислокации батальонных тактических групп.

После проведения разведки указанного района дополнительными средствами беспилотной авиации и подтверждения координат расположения командного пункта условного противника указанный объект уничтожен артиллерийским огнем.

К тактическому учению под руководством командира соединения полковника Николая Мартынюк и командующего объединенной группировкой войск (сил) генерал-майора Тиграна Парваняна привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано более 500 единиц военной специальной техники. Учение на межвидовом полигоне Баграмян будет проходить до 13 октября. Среди задействованной техники боевые машины пехоты, танки, бронетранспортеры, современные комплексы разведки, управления и связи, а также истребительная, штурмовая, беспилотная и армейская авиация.