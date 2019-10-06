Премьер  ознакомился с деятельностью принадлежащего   Эрнекяну  хозяйства ЗАО Tierras de Armenia

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня посетил хозяйство ЗАО “Tierras de Armenia” (“Земли Армении”), принадлежащее Национальному герою Армении, аргентинскому бизнесмену армянского происхождения, филантропу Эдуардо Эрнекяну. Ферма расположена в селе Аревадашт Баграмянского района Армавирской области.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян и Эдуардо Эрнекян прошлись по ферме, побывали на виноградниках и винодельне. Во время экскурсии главе правительства были представлены технологии возделывания и полива виноградников, переработки винограда и производства вина. Премьер-министр также ознакомился с процессом уборки урожая, встретился со сборщиками винограда и побеседовал с ними.

После экскурсии Никол Пашинян и Эдуардо Эрнекян провели беседу тет-а-тет, в ходе которой обменялись мнениями о прогрессе Армении, экономическом развитии, реализации инвестиционных программ и ряде других вопросов.

Премьер-министр отметил, что впечатлен организацией хозяйства “Tierras de Armenia”. Глава правительства высоко оценил вклад бизнесмена в развитие экономики Армении, внедрение новых технологических и качественных стандартов и новой культуры в сфере армянского виноделия.

Эдуардо Эрнекян выразил благодарность Николу Пашиняну за высокую оценку и отметил, что он готов продолжать инвестировать и реализовывать новые программы во благо развития и экономического процветания Армении.

Премьер-министр Армении и Эдуардо Эрнекян обсудили реализуемые ЗАО “Международные аэропорты «Армения»” программы в Армении. В частности, они коснулись развития аэропортов “Звартноц” в Ереване и “Ширак” в Гюмри, улучшения инфраструктуры, вопросов ремонта и дальнейшей эксплуатации. Собеседники также обменялись мнениями о реализации других бизнес-программ, реализуемых принадлежащими Эдуардо Эрнекяну компаниями в Армении.

Никол Пашинян и Эдуардо Эрнекян выразили удовлетворение процессом двустороннего сотрудничества и двусторонне подтвердили готовность к дальнейшему развитию взаимодействия.

Затем премьер-министр отправился в город Армавир, где в сопровождении губернатора Армавирской области Амбарцума Матевосяна и мэра города Армавир Давида Худатяна прошелся по городу, ознакомился с текущей ситуацией и планами развития города. Никол Пашинян также совершил прогулку в городском парке Армавира и пообщался с жителями.

На ферме “Tierras de Armenia” возделывается около 400 гектаров виноградников. Урожай в основном используется для производства вина. Система орошения полностью капельная, тракторный парк оснащен современной техникой, количество основных и временных (сезонных) работников составляет 350 человек. На ферме выращивается 32 сорта винограда - в основном международные, но есть и местные сорта. Половина готовой продукции потребляется в Армении, другая половина экспортируется в Россию, страны Европы, Северную и Южную Америку, Австралию, Китай. В этом году компания планирует увеличить объем экспорта до 700 тыс бутылок вина. Общая земельная площадь фермы составляет 2301 га, в рамках которой планируется реализовать планы по развитию параллельно с увеличением объемов производства.