Источник: глава провинции Багдад в Ираке подал в отставку на фоне протестов

Губернатор иракской провинции Багдад подал в отставку, Совет провинции ее принял. Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщил источник в Совете.

Число погибших в результате народных протестов в Ираке, продолжающихся с 1 октября, достигло 113 человек, более 4,1 тысячи пострадали, сообщило иракское информагентство ВАИД со ссылкой на медицинские источники.

В числе жертв, как подчеркивает агентство, 13 демонстрантов, погибших в ходе субботних акций в Багдаде и городах эль-Дивания и эль-Насырия. Двести пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии.

В воскресенье в иракской столице очевидцы повсеместно наблюдают усиленные патрули сил безопасности, перекрыты основные автотрассы. В то же время госучреждения, а также вузы и школы Багдада работают в нормальном режиме.

В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абд аль-Махди. Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами. ООН потребовала прекратить насилие в отношении гражданских лиц в Ираке и провести открытое расследование гибели мирных протестующих.