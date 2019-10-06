Ucom спонсирует два крупнейших технологических события этой осени: WCIT 2019 и 15-ый, юбилейный DigiTec 2019

Компания Ucom является техническим спонсором двух важнейших технологических событий этой осени: 15-ого, юбилейного DigiTec2019, а также платиновым спонсором WCIT2019. С 6 по 9 октября этого года оба мероприятия будут проведены параллельно, объединив свыше 2000 участников из более чем 70 стран: технологических лидеров, генеральных директоров, инвесторов, популярных спикеров, политиков, правительственных чиновников, ученых, технологов, стартаперов.

Об этом Арменпресс сообщили в компании Ucom.

«DigiTec2019 – праздник для технологического армянства – уже в 15-ый раз даст возможность пионерам сферы ИКТ и стартапам представить свои инновационные решения и идеи.

«Я рад, что Армении предстоит жаркая технологическая осень и что Армения может быть в центре технологической карты мира не только во время проведения двух самых важных мероприятий года, но и после них. Компания Ucom внесла серьезный вклад в реализацию и проведение обоих мероприятий. Мы всегда стремились осуществить невозможное, и сегодня я с уверенностью могу утверждать, что в данном случае сошлись все звезды, и мечты сбылись. Обе эти возможности, безусловно, нужно использовать для развития партнерских отношений с международными организациями и ведущими технологическими компаниями, для представления возможностей армянского ИКТ-сектора и привлечения иностранных инвестиций», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Посетители стенда Ucom на DigiTec2019 смогут ознакомиться с лучшими цифровыми продуктами компании, многие из которых уже широко распространены среди пользователей и постоянно обновляются исходя из комментариев, полученных в результате обратной связи с клиентами. Стенд Ucom заинтересует посетителей представленными новинками: приложением телемедицины uDoctor, умными часами uKid, решением по управлению автопарком uFleet, телевизионным приложением uMediaroom. Пользователи виртуального кошелька uPay останутся довольными преимуществами приложения, которые тоже постоянно обновляются. Будет представлен также расширенный функционал приложения Ucom, преимущества услуги Премиум WiFi, предоставляемой посредством устройств Calix Gigacenter, и впервые на суд широкой публики будет представлен телевизионный портал, имеющий возможность вещания в качестве 4K», - говорится в сообщении.