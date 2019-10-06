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В  начале  ноября  в  Ереване  состоится пленарное  заседание  ПА ОДКБ

В  начале  ноября  в  Ереване  состоится пленарное  заседание  ПА ОДКБ

В  ближайшем будущем ожидается визит спикера Федерального собрания  Российской Федерации Валентины Матвиенко в Армению. А 5 ноября в Ереване состоится очередное пленарное заседание Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).

 Как  передает Арменпресс,  об этом на своей странице в Facebook написал спикер НС РА Арарат Мирзоян, подчеркнув, что это будет первое заседание ПА ОДКБ, которое состоится за пределами российской территории.

«Будут участвовать не только спикер Госдумы России В. Володин и другие мои коллеги по ОДКБ, но и главы парламентов других стран», - отметил Арарат Мирзоян.

 




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