Гюльбудагянц  пригласил в  сборную 25 футболистов

В преддверии очередного тура отборочного цикла чемпионата Европы главный тренер сборной Армении по футболу Армен Гюльбудагянц пригласил в команду 25 игроков.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ФФА. 12 и 15 октября сборная Армении сыграет в 7-м и 8-м турах отборочного раунда Евро-2020 — со сборными Лихтенштейна и Финляндии соответственно. Тренировка запланирована на 7-10 октября в Техническом центре ФФА — Академии футбола. Главный тренер Армен Гюльбудаганц пригласил 25 футболистов.

Вратари

Арам Айрапетян, "Урарту"

Анатолий Айвазов, "Урарту"

Генри Авагян, "Алашкерт"

Арсен Бегларян, "Днепр", (Беларусь)

Защитники

Тарон Восканян, "Алашкерт"

Айк Ишханян, "Алашкерт"

Арман Ованнисян, "Гандзасар-Капан"

Вараздат Ароян, "Урал" (Россия)

Ованнес Амбарцумян, Enosis Paralimni, (Кипр)

Камо Ованнисян, "Жетису" (Казахстан)

Арарат Монро, "Боякка Чико" (Колумбия)

Андре Чалышир, "Гётеборг" (Швеция)

Полузащитники

Петрос Аветисян, "Арарат-Армения"

Артак Едигарян, "Пюник"

Арас Озбилис, "Пюник"

Эрик Варданян, "Пюник"

Артак Григорян, "Алашкерт"

Румян Овсепян, "Арда" (Болгария)

Маркос Пиззелли, "Актобе" (Казахстан)

Геворг Казарян, AEL (Кипр)

Эдгар Бабаян, "Хобро" (Дания)

Нападающие

Артур Миранян "Пюник"

Тигран Барсегян, "Кайсар" (Казахстан)

Саргис Адамян, "Хоффенхайм" (Германия)

Александр Карапетян, "Сочи" (Россия).

Генрих Мхитарян не присоединится к команде из-за травмы. Карлен Мкртчян отсутствует из-за болезни.