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Стартовало самое ожидаемое ИТ-мероприятие: в DigiTec участвуют около 100 компаний из разных стран

Стартовало самое ожидаемое ИТ-мероприятие: в DigiTec участвуют около 100 компаний из разных стран

В Ереванском Экспо Центре (Yerevan EXPO Center) в Институте Мергеляна состоялась церемония открытия DigiTec Expo 2019  —  крупнейшего и наиболее ожидаемого события в области информационных технологий. 

Об этом Арменпресс сообщили  в Союзе передовых технологических компаний Армении.

«На церемонии открытия DigiTec с приветственной  речью выступил  Карен Варданян – исполнительный  директор Объединения  компаний  передовых технологий (DigiTec Organizer Union of Advanced Technology Enterprises -UATE), координатор и исполнительный директор DigiTec Traditional Platinum, соучредитель  и исполнительный директор Ucom, Айк Есаян, министр индустрии высоких технологий  РА Акоп Аршакян. Присутствовали  государственные чиновники, представители местных и международных организаций, дипломаты и др.

DigiTec объединяет и отражает технологический потенциал Армении, достижения и будущее. Здесь посетители знакомятся с мировыми тенденциями развития технологий, представители отрасли демонстрируют свои инновационные решения, налаживают деловые контакты, находят новые возможности и просто отмечают успехи отрасли.

Одним из важных событий этого года является то, что выставка будет проходить параллельно со Всемирным форумом  по информационным технологиям (WCIT 2019), крупнейшим мероприятием в области информационных технологий. На WCIT 2019, который будет проходить 5-9 октября в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, приглашены к участию более 2000 технологических лидеров из более  60 стран. Делегаты WCIT 2019  будут регулярно посещать DigiTec Expo 2019  для ознакомления с технологическим потенциалом Армении. Для этого из WCIT 2019 до Yerevan EXPO Center  и обратно предоставлен специальный транспорт.

С прошлого года   DigiTec, в соответствии с международными стандартами, регистрирует предпочтения посетителей - для более целенаправленных предложений в будущем. Регистрация бесплатная.

Разделы выставки DigiTec: комплексные инженерные решения, IT-оборудование и системы, телекоммуникационные и сетевые решения, мобильные технологии и приложения, игровые технологии и мультимедиа, технологические решения для бизнеса, информационная и кибербезопасность. В выставке участвуют Ucom, VMware, VOLO, Instigate, Early One, InOne, HackTech, Mtech, TCO и ряд других компаний, а также студенты и стартапы из более чем 280 школ Армении и Арцаха. Кстати, стартап-компании участвуют в выставке на льготных условиях, и в этом году они в основном представлены под эгидой Министерства ИВС  РА. Число участвующих компаний и программ -  около 100.

DigiTec проводится союзом  UATE уже 15-й год подряд - под высоким покровительством премьер-министра Республики Армения. Традиционный платиновый спонсор - Ucom, официальный партнер - HackTech, PR-партнер – компания P-Art» , - говорится в сообщении UATE.




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