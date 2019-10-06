Стартовало самое ожидаемое ИТ-мероприятие: в DigiTec участвуют около 100 компаний из разных стран

В Ереванском Экспо Центре (Yerevan EXPO Center) в Институте Мергеляна состоялась церемония открытия DigiTec Expo 2019 — крупнейшего и наиболее ожидаемого события в области информационных технологий.

Об этом Арменпресс сообщили в Союзе передовых технологических компаний Армении.

«На церемонии открытия DigiTec с приветственной речью выступил Карен Варданян – исполнительный директор Объединения компаний передовых технологий (DigiTec Organizer Union of Advanced Technology Enterprises -UATE), координатор и исполнительный директор DigiTec Traditional Platinum, соучредитель и исполнительный директор Ucom, Айк Есаян, министр индустрии высоких технологий РА Акоп Аршакян. Присутствовали государственные чиновники, представители местных и международных организаций, дипломаты и др.

DigiTec объединяет и отражает технологический потенциал Армении, достижения и будущее. Здесь посетители знакомятся с мировыми тенденциями развития технологий, представители отрасли демонстрируют свои инновационные решения, налаживают деловые контакты, находят новые возможности и просто отмечают успехи отрасли.

Одним из важных событий этого года является то, что выставка будет проходить параллельно со Всемирным форумом по информационным технологиям (WCIT 2019), крупнейшим мероприятием в области информационных технологий. На WCIT 2019, который будет проходить 5-9 октября в ереванском Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна, приглашены к участию более 2000 технологических лидеров из более 60 стран. Делегаты WCIT 2019 будут регулярно посещать DigiTec Expo 2019 для ознакомления с технологическим потенциалом Армении. Для этого из WCIT 2019 до Yerevan EXPO Center и обратно предоставлен специальный транспорт.

С прошлого года DigiTec, в соответствии с международными стандартами, регистрирует предпочтения посетителей - для более целенаправленных предложений в будущем. Регистрация бесплатная.

Разделы выставки DigiTec: комплексные инженерные решения, IT-оборудование и системы, телекоммуникационные и сетевые решения, мобильные технологии и приложения, игровые технологии и мультимедиа, технологические решения для бизнеса, информационная и кибербезопасность. В выставке участвуют Ucom, VMware, VOLO, Instigate, Early One, InOne, HackTech, Mtech, TCO и ряд других компаний, а также студенты и стартапы из более чем 280 школ Армении и Арцаха. Кстати, стартап-компании участвуют в выставке на льготных условиях, и в этом году они в основном представлены под эгидой Министерства ИВС РА. Число участвующих компаний и программ - около 100.

DigiTec проводится союзом UATE уже 15-й год подряд - под высоким покровительством премьер-министра Республики Армения. Традиционный платиновый спонсор - Ucom, официальный партнер - HackTech, PR-партнер – компания P-Art» , - говорится в сообщении UATE.