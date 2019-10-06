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Артур Алексанян возобновил тренировки

Артур Алексанян возобновил тренировки

Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира Артур Алексанян возобновил тренировки.

Как  передает Арменпресс,  об этом написал тренер   на своей странице в Instagram. Несколько недель до финала чемпионата мира борец из Гюмри не тренировался из-за травмы ребра.

Ранее  в беседе с Арменпресс отец и личный тренер борца  Геворг Алексанян сказал, что спортсмен не будет оперирован, но через месяц он приступит к основным тренировкам.

На чемпионате мира в Казахстане Артур Алексанян в своей  весовой категории до 97 кг завоевал титул вице-чемпиона, и  завоевал путевку на Олимпиаду-2020 в Токио.




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