Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион Европы и трехкратный чемпион мира Артур Алексанян возобновил тренировки.

Как передает Арменпресс, об этом написал тренер на своей странице в Instagram. Несколько недель до финала чемпионата мира борец из Гюмри не тренировался из-за травмы ребра.

Ранее в беседе с Арменпресс отец и личный тренер борца Геворг Алексанян сказал, что спортсмен не будет оперирован, но через месяц он приступит к основным тренировкам.

На чемпионате мира в Казахстане Артур Алексанян в своей весовой категории до 97 кг завоевал титул вице-чемпиона, и завоевал путевку на Олимпиаду-2020 в Токио.