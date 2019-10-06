Спасатели потушили пожары  на  покрытых растительностью участках

В службу Национального центра кризисного управления МЧС РА поступило 3 сигнала о том, что в разных районах республики возникли пожары, охватившие около 200 кв/м и более территории, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Котайкской области - в Абовяне сгорело около 200 кв/м, в селе Зовуни - около 3000 кв/м, в Ширакской области - в селе Маисян - около 200 кв/м.

Спасатели купировали и потушили пожары.