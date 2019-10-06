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Спасатели потушили пожары  на  покрытых растительностью участках

Спасатели потушили пожары  на  покрытых растительностью участках

В службу Национального центра  кризисного управления  МЧС РА поступило 3 сигнала о том, что в разных районах республики возникли пожары, охватившие  около 200 кв/м  и более территории,  необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  в Котайкской области - в Абовяне сгорело около 200 кв/м, в селе Зовуни - около 3000 кв/м, в Ширакской области  -  в селе Маисян - около 200 кв/м.

Спасатели купировали и потушили пожары.




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