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В наших отношениях открывается новая страница — президент РА встретился с армянской общиной  Сербии

В наших отношениях открывается новая страница — президент РА встретился с армянской общиной  Сербии

В завершение официального визита в Республику Сербия президент Республики Армения Армен Саркисян  с  супругой Нуне Саркисян  встретился с представителями армянской общины Сербии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президент Саркисян проинформировал о встречах и договоренностях, достигнутых в ходе официального визита. Отметив, что армянский и сербский народы имеют общую историю и такую судьбу, президент подчеркнул, что в настоящее время у обеих стран много схожих проблем.

Еще одной причиной для более тесного сотрудничества с Сербией президент посчитал потенциал страны в области электроники и технологий. Он напомнил, что в свое время в строительстве завода "Марс" в Ереване активно участвовали югославские специалисты, потому что в этой  стране была развитая электронная промышленность. И сегодня  Сербия сохранила эти традиции. 

«Одним из важнейших направлений развития Армении являются информационные технологии, искусственный интеллект, математическое моделирование. Будущее за новыми технологиями, и я думаю, что Армения и Сербия могут работать вместе и хорошо работать в этих областях. Доказательством этого были наши переговоры с президентом и премьер-министром Сербии», - сказал президент Саркисян.

Он подчеркнул, что Армении и Сербии также необходимо развивать транспортное сообщение и стимулировать туризм. Обе страны также имеют большой потенциал в области производства продуктов питания и могут привлекать инвестиции в эти и ряд других областей.

Затем президент Армении отметил договоренности, достигнутые в ходе официального визита.

Президент также говорил о намерении  углублять сотрудничества между двумя странами,  о проведении параллельно с ежегодным музыкальным фестивалем EXIT в городе Нови-Сад  армянского фестиваля «Севан стартап»,  а также о намерении объявить Гюмри и Нови-Сад городами-побратимами, отметив, что мэр Белграда  выразил желание установить аналогичные отношения с Ереваном.

«У нас были очень интересные встречи за два дня, и мы можем сказать, что в армяно-сербских отношениях открывается новая страница. Я надеюсь, что многие из вас станут частью будущего более широкого сотрудничества», - подчеркнул президент Саркисян.

Представители армянской общины Сербии приветствовали информацию о договоренности относительно  безвизового режима для граждан Армении   и открытия посольства Сербии в Армении до конца года.

Затем президент Армении  ответил на вопросы представителей общественности, касающиеся углубления двусторонних отношений, установления воздушного сообщения между двумя странами, организации совместных культурных мероприятий и так далее.

 




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