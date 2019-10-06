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Ованес Амбарцумян помог клубу в победной  игре

Ованес Амбарцумян помог клубу в победной  игре

Член сборной Армении по футболу Ованес Амбарцумян   принял участие в победной игре клуба.

Как  передает Арменпресс, в 5-м туре чемпионата Кипра по футболу команда Enosis Neon встречалась в гостях  с Doxa  и проиграла со счетом 1:3.

Член сборной Армении по футболу Ованес Амбарцумян был в стартовом составе Enosis и участвовал во всей игре.




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