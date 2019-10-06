Ованес Амбарцумян помог клубу в победной  игре

Член сборной Армении по футболу Ованес Амбарцумян принял участие в победной игре клуба.

Как передает Арменпресс, в 5-м туре чемпионата Кипра по футболу команда Enosis Neon встречалась в гостях с Doxa и проиграла со счетом 1:3.

Член сборной Армении по футболу Ованес Амбарцумян был в стартовом составе Enosis и участвовал во всей игре.