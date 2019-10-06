Время в Ереване: 11:07:36,   6 Октябрь

Серж Танкян в Армении

Серж Танкян в Армении

В Армению прибыл Серж Танкян — всемирно известный рок-музыкант, солист группы  System of Down. Он примет участие в 23-м Всемирном форуме по информационным технологиям   WCIT 2019. 

Как  передает Арменпресс,   пресс-служба форума  опубликовала фотографию  Танкяна в  аэропорту «Звартноц». 

IT World Forum учрежден Всемирным альянсом  информационных технологий и услуг. WCIT 2019  организован  Союзом ведущих технологических предприятий Армении. Тема Всемирного ИТ-форума  этого года: «Сила децентрализации: ожидание и опасность». На форуме, который состоится 6-9 октября, будет обстоятельно обсуждаться, как информационные и коммуникационные технологии преобразуют нашу жизнь - как позитивно, так и негативно, влияя на прибыль и процветание, надежность и безопасность, демократию и человечество. Ожидается, что в форуме WCIT 2019   в Ереване примут участие более 2500 участников из 70 стран.




youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации