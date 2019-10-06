Серж Танкян в Армении

В Армению прибыл Серж Танкян — всемирно известный рок-музыкант, солист группы System of Down. Он примет участие в 23-м Всемирном форуме по информационным технологиям WCIT 2019.

Как передает Арменпресс, пресс-служба форума опубликовала фотографию Танкяна в аэропорту «Звартноц».

IT World Forum учрежден Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. WCIT 2019 организован Союзом ведущих технологических предприятий Армении. Тема Всемирного ИТ-форума этого года: «Сила децентрализации: ожидание и опасность». На форуме, который состоится 6-9 октября, будет обстоятельно обсуждаться, как информационные и коммуникационные технологии преобразуют нашу жизнь - как позитивно, так и негативно, влияя на прибыль и процветание, надежность и безопасность, демократию и человечество. Ожидается, что в форуме WCIT 2019 в Ереване примут участие более 2500 участников из 70 стран.