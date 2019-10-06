«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Пресс-секретарь МИД Армении прокомментировала выступление президента Азербайджана
Гейдар Алиев был за переговоры в трехстороннем формате — расшифровка Комитета Ай Дата Америки
Бако Саакян наградил военнослужащих, предотвративших диверсионную попытку азербайджанской стороны
США не должны оказывать какую-либо военную поддержку Азербайджану: эксклюзивное интервью Паллоне
Парламентарии Литвы посетили мемориал Геноцида армян
Между Сингапуром и Евразийским экономическим союзом подписано Соглашение о свободной торговле
Армения и Сингапур подписали Соглашение об услугах, торговле и инвестициях
В Ереване состоялась совместная пресс-конференция премьер-министров Армении и Сингапура
Армения и Беларусь очень плодотворно сотрудничают: Никол Пашинян встретился с Александром Лукашенко
Пашинян и Рохани обсудили ряд вопросов повестки дня армяно-иранских отношений
Армения заинтересована в развитии торгово-экономических связей с Казахстаном: премьер-министр
Премьер-министр Пашинян принял конгрессмена Фрэнка Паллоне
WCIT 2019 объявляет имена выступающих на церемонии открытия 23-й Международной конференции ИТ
Состоялось внеочередное заседание правительства: одобрен проект госбюджета Армении на 2020 г.
Утверждена Антикоррупционная стратегия Республики Армения
Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС
Парламент Армении принял проект, ограничивающий деятельность букмекерских контор
Парламент Армении принял законопроект об исключении “Айпост” и “Энергоимпекс” из списка приватизации
Парламент Армении принял проект о рассрочке выплат за регистрацию самовольных строений
Парламент Армении принял законопроект об уточнении полномочий губернаторов
Парламент Армении принял проект, ограничивающий деятельность букмекерских контор
Парламент Армении принял решение обратиться в КС по вопросу прекращения полномочий Грайра Товмасяна
От вашей ответственной работы зависит, какой будет завтрашняя Армения— послание Пашиняна
Айк Марутян полностью расторг контракты с “Санитек”
Лаваш, фонтаны на площади, супермаркет: “джаланджалан " премьер-министра Сингапура в Ереване
В Ереване обсудили пути развития армянской информационной сети
Ереван в тройке лучших городов СНГ для осенних путешествий
Грузия привлекает кредиты на строительство тоннеля к границе с Россией
ЕС обсуждает санкции в отношении Турции
В Шуши отреставрирована Верхняя мечеть Гоар-Аги
Матч “Дюделанж” – “Карабах” был прерван из-за оказавшегося над стадионом флага Арцаха