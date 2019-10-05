Пизелли участвовал в неудачной игре «Актобе»
Член национальной сборной Армении Маркос Пизелли участвовал в очередной игре «Актобе».
Как передает Арменпресс, в 29 туре первенства Казахстана «Актобе» в гостях встретился с «Кайратом» и проиграл со счетом 6:0.
Маркос Пизелли был в стартовом составе, но был заменен на 70-й минуте.
По итогам этого тура «Актобе» на 12 месте в турнирной таблице.
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