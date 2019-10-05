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Пизелли участвовал в неудачной игре «Актобе»

Пизелли участвовал в неудачной игре «Актобе»

Член национальной  сборной  Армении Маркос Пизелли участвовал в  очередной   игре  «Актобе».

Как  передает Арменпресс, в 29 туре  первенства Казахстана «Актобе» в гостях встретился с «Кайратом»  и проиграл со счетом 6:0.

Маркос Пизелли был в  стартовом составе, но был заменен на  70-й минуте.

По итогам этого тура «Актобе» на 12 месте в турнирной  таблице.

 




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