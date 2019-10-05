Пизелли участвовал в неудачной игре «Актобе»

Член национальной сборной Армении Маркос Пизелли участвовал в очередной игре «Актобе».

Как передает Арменпресс, в 29 туре первенства Казахстана «Актобе» в гостях встретился с «Кайратом» и проиграл со счетом 6:0.

Маркос Пизелли был в стартовом составе, но был заменен на 70-й минуте.

По итогам этого тура «Актобе» на 12 месте в турнирной таблице.