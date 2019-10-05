Хачанов проиграл в турнире в Пекине

Российский теннисист армянского происхожденияКарен Хачанов выбыл из дальнейшей борьбы в пекинском турнире.

Как передает Арменпресс, в полуфинале турнира в столице Китая ПекинеХачанов встретился с Домиником Тимом из Австрии.

Матч продолжался 2 часа 41 минуту.

Хачанов в полуфинале проиграл первой ракетке турнира австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 5:7.

В финале Тим сыграет с победителем матча СтефаносЦиципас (Греция, 3) - Александр Зверев (Германия, 2).