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Хачанов проиграл в турнире в Пекине

Хачанов проиграл в турнире в Пекине

Российский теннисист армянского происхожденияКарен Хачанов выбыл из дальнейшей борьбы в пекинском турнире.

Как  передает Арменпресс,  в полуфинале турнира в столице Китая ПекинеХачанов встретился с Домиником Тимом из Австрии.

 Матч продолжался 2 часа 41 минуту.

Хачанов в полуфинале проиграл первой ракетке турнира австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 5:7.

В финале Тим сыграет с победителем матча СтефаносЦиципас (Греция, 3) - Александр Зверев (Германия, 2).




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