Премьер Пашинян надеется, что гости WCIT-2019 оценят все то, что предложит Ереван

Правительство Армении объявило информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) областью стратегического значения. Правительство готово реформировать систему образования, модернизировать стратегические инфраструктуры и инвестировать в человеческий капитал, чтобы сделать страну мировым технологическим лидером.

Как передает Арменпресс,об этом заявил премьер-министр РА НиколПашинян в приветственной речи в канун Всемирногофорума по информационным технологиям, который состоится в Ереване.

«С обретением независимости Армения укрепила свои позиции в качестве страны с технологичной экономикой. Правительство Армении объявило ИКТсферой стратегической важности — разрабатывая законодательство, которое привлечет международные технологические компании и будет способствовать развитию местной промышленности. IT-сфера — это основа концепции, разработанной моим кабинетом. Чтобы сделать Армению мировым лидером в области технологий, мы готовы реформировать нашу систему образования, модернизировать стратегические инфраструктуры и инвестировать в человеческий капитал. Сегодня армянскиестартапы могут похвастаться своим заметным присутствием в Силиконовой долине», - отметил премьер.

Пашинян отметил: Армения продолжает наращивать свои силы в технологической экосистеме— как среди техногигантов, так и среди инновационныхстартапов. Он заверил: для обеспечения армянского технологического превосходства в будущем, правительство удвоит усилия по развитию образовательной и институциональной инфраструктуры — с целью удовлетворения потребностей динамично развивающейся отрасли. Это позволит как местным, так и международным компаниям работать в Армении, используя обширную сеть знакомств, контактов и огромные ресурсы армянской диаспоры.

«Будучи страной, принимающей WCIT-2019, Армения обеспечивает среду, в котораяобъединяет ведущих интеллектуалов мира, лидеров бизнеса и политики, чтобы обсудить ряд насущных проблем, вставших перед технологическим будущим, и результаты которых могут иметь далеко идущие социальные, экономические и политические последствия для всего человечества», - сказал премьер.

Он выразил уверенность, что Армения с честью выполнит свою миссию. Премьер-министр выразил надежду, что гости и участники Всемирного IT-форума получат удовольствие от всего, что может предложить Ереван.

«Я безмерно горжусь тем, что за 40-летнюю историю форум WCIT впервые проводится в такой маленькой стране, как Армения», - сказал премьер-министр, отметив, что он с нетерпением ждет возможности приветствовать их в Армении.

Всемирный IT-форум пройдет в Ереване 6-9 октября.