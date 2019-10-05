На курортах Египта туристам запретят кормить рыб

Власти Египта попросят иностранных туристов не кормить рыб и будут строго контролировать работу компаний, которые организуют дайвинг-туры, сообщает АТОР.

Египет присоединился к группе стран, которые реализуют инициативу ООН "Зеленые плавники" по защите коралловых рифов от негативных воздействий дайвинга и снорклинга.

Участие в проекте подразумевает обучение и сертификацию 30 дайвинг-центров и 150 дайвинг-гидов, а также введение определенных правил для туристов. Их попросят не только не кормить рыб во время погружения, но и не ломать кораллы, не выбрасывать в море мусор, пластиковые изделия, остатки пищи и химикаты.

Пилотной площадкой экологической инициативы станет Южный Синай. К марту 2020 года к проекту присоединятся и другие регионы страны.

По данным египетских СМИ, в 2018 году страну посетило не менее 11,3 миллиона туристов, и почти три миллиона отдыхающих погружались в Красное море. Организацией погружений в стране занимаются более 500 компаний.